Web aponta pivô para o fim do casamento de Virginia e Zé Felipe

Os dois anunciaram o término nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

As especulações em torno do motivo que ocasionou o fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe não param de surgir na web. Após a influenciadora e o cantor anunciarem publicamente a separação, nesta terça-feira, 27, internautas apontaram uma coincidência temporal.

Usuários da rede social ‘X’, o antigo Twitter, afirmaram que todos os términos dos filhos do cantor Leonardo aconteceram pouco tempo depois do aniversário do ator João Guilherme na Fazenda Talismã, que pertence ao artista sertanejo.

“Gente, o que será que aconteceu nesse aniversário do João Guilherme, hein? Ele terminou com a Bruna, pouco tempo depois Hariany e Matheus terminaram e agora Virgínia e Zé Felipe”, disse uma internauta.

Gente o que será que aconteceu nesse aniversário do João Guilherme hein ? Ele terminou com a Bruna, pouco tempo depois Hariany e Matheus terminaram e agora Virgínia e Zé Felipe pic.twitter.com/GuZEhGZP5v — Beyônica (@beyonica_) May 28, 2025

“Pra mim o Leonardo levou os filhos todos pro puteiro no aniversário do João Guilherme. Só isso explica 5 relacionamentos acabados desde essa época pra cá”, debochou outra usuária do aplicativo.

Aniversário de João Guilherme

Vale lembrar que João Guilherme resolveu celebrar a chegada dos seus 23 anos de vida ao lado da família paterna este ano. O ator convidou seus amigos mais próximos e sua namorada da época, a atriz Bruna Marquezine, para passar alguns dias com ele na Fazenda Talismã, que pertence ao seu pai, o cantor Leonardo.

Além do artista sertanejo, outros membros da família do rapaz também estiveram por lá, como seus irmãos paternos: Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Zé Felipe e Matheus Vargas.

Eles também levaram suas respectivas namoradas e esposas da época, dentre elas a ex-BBB Hariany Almeida e a influenciadora Virginia Fonseca, que levou os três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de apenas 8 meses.

A festa acabou rendendo alguns burburinhos na web, pois Marquezine ficou isolada com Sasha Meneghel e não apareceu em nenhum registro da família do namorado, que virou seu ex cerca de uma semana depois.

Término JG e Bruna Marquezine

O término de João Guilherme e Bruna foi anunciado publicamente pelo jornalista Hugo Gloss e confirmada pelas assessorias dos atores, que descreveram a separação como amigável e de comum acordo, com ambos mantendo respeito e carinho um pelo outro.

“Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”, disse e a nota.

O que chamou atenção foi que a separação aconteceu menos de duas semanas depois da festa de aniversário do rapaz, reforçando os boatos de que Bruna não teria se sentido confortável com a postura da família dele.

Término Matheus e Hariany

Já Matheus Vagas e Hariany Almeida não terminaram de forma tão amigável assim. A ex-participante do Big Brother Brasil revelou que terminou com o cantor após ele ser flagrado recebendo um chupão no dedão do pé.

Ela fez um desabafo em seu perfil do Instagram sobre o assunto: “Eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que entendam e não me questionem”.

Crise Virginia e Zé Felipe

Apesar das especulações, Virginia Fonseca e Zé Felipe estavam vivendo uma crise no relacionamento há um tempo. Segundo informações do jornalista Leo Dias, os conflitos do casal já perduravam há mais de um ano.

A loira chegou até a revelar que uma das brigas do casal foi ocasionada por uma bebedeira do artista. Segundo ela, o framoso estava bêbado, ela foi brincar e ele mandou ela calar a boca falando na frente de várias pessoas.