Wesley Safadão é sócio de empresas barradas pelo Ministério da Fazenda

Até o final do ano, a Betvip e a Ganhabet, casas de apostas pertencentes a Wesley Safadão e seu irmão, Watila, estão barradas pelo Ministério da Fazenda para operar.

Wesley Safadão é o garoto-propaganda da Betvip desde o ano passado e, em um vídeo, declarou que é um “funcionário com liberdade” da empresa, negando ser o proprietário.



“Recebi proposta de várias outras empresas; Esportes da Sorte, VaideBet, Pixbet e Aposta Ganha, e aceitei fazer parte da Betvip pelo projeto, pelas ideias”, disse no vídeo. “Não sou o dono da Betvip, sou um funcionário com liberdade para formar um time bom”, completou.

Watila, irmão e sócio de Wesley, esclareceu que, embora as marcas estejam registradas em nome dele e do cantor, elas não são de sua propriedade, mas sim do empresário Ernildo Junior.

“Tudo é do Ernildo, não somos donos, registramos e já estão com os respectivos donos”, disse à Folha de S. Paulo.

Ernildo Júnior de Farias Santos é dono da Rockstar, sócia majoritária da Betvip e da Ganha Bet, além de ser dono da casa de apostas Pix Bet.

O Ministério da Fazenda não informou o motivo de ter barrado a Betvip, visto que a pasta não comenta casos individuais.