Xanddy surpreende com declaração a Carla Perez: "Furacão e calmaria"

O sábado, 16, foi de homenagem para Carla Perez. A baiana está comemorando 47 anos de vida e recebeu uma declaração bem especial do marido, Xanddy. Nas redes sociais, o cantor fez questão de demonstrar todo seu carinho pela amada, com direito a promessas de “encher de beijos”.

“16 de novembro de 1977 às 6h da manhã, nascia essa coisa linda. Intensa e amorosa, difícil e de coração mole, ela é furacão e calmaria. Nos deixa de cabelos em pé, mas acolhe todos nós. Uma revolucionária, amada e admirada por uma nação!”, iniciou o texto publicado no Instagram.

“Feliz aniversário, meu amor. Eu já te disse hoje, mas vou repetir aqui: Sinta a paz, a felicidade mais plena, mais sublime do planeta. Que Deus lhe dê muita saúde meu amor, te guarde e abençoe muito, muito, muito porque você merece”, continuou.

Xanddy disse ainda que se sente muito grato em ser casado com a dançarina e falou sobre o quanto ela é querida pelas pessoas. “Hoje, o dia será literalmente uma grande festa pra gente comemorar o seu dia!! Já tô chegando pra te encher de beijos e amor”, prometeu.

Carla e Xanddy são casados há 23 anos. Eles se conheceram durante um show do ex-Harmonia do Samba em 1999 e assumiram namoro no ano seguinte. Da união, nasceram dois filhos: Camilly Victória, de 22 anos, e Victor Alexandre, de 20. A família mora nos Estados Unidos desde 2016.