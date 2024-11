"Nojo": musas que se arrependeram de posar nuas após virarem cristãs

Carla Perez posou quatro vezes - Foto: Reprodução

Diversas musas dos anos 90 e 00 aproveitaram a mistura de fama e atributos físicos desejados pelos homens para lucrar com ensaios nus na saudosa Playboy. Mais velhas, no entanto, muitas tornaram-se evangélicas e passaram a se arrepender do passado.

A mais recente a dar uma declaração deste tipo foi Joana Prado, a eterna Feiticeira, assistente de palco de Luciano Huck nos anos 2000.

Atualmente ela vive nos Estados Unidos ao lado do marido Vitor Belfort, ex-lutador de MMA. Ela usa as redes sociais majoritariamente para compartilhar mensagens religiosas.

"Como maridos bíblicos, nosso chamado é amar e cuidar de nossas esposas como Cristo amou a Igreja, entregando-se por ela", diz uma das publicações do ex-lutador.

Alessandra Scatena

Ainda entre as assistentes de palco, Alessandra Scatena posou em 1997. Durante participação em um podcast, ela garante ter se arrependido do episódio.

"Me arrependo, sim, quando me converti, mas, principalmente agora. Envergonhada. Senhor, eu me envergonho, me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, que eu achava, até então, e muitas pessoas pensam assim, que não tinha mal nenhum", declarou.

Alessandra Scatena diz que pediu perdão a Deus e acredita que foi perdoada, que está "salva" desses "pecados". Por esse motivo, apesar do arrependimento, não se sente mais constrangida. "Um vaso novo eu sou. Agora é orar e vigiar", completou.

| Foto: Reprodução

Carla Perez

A baiana Carla Perez era figurinha carimbadana Playboy: posou em 1995, 1998, 2000 e 2001. Em entrevista de 2008 ao site Ego, a "loira do Tchan" contou que se arrependia das fotos porque, na época dos ensaios, não tinha "consciência cristã".

"Depois que me tornei uma mulher de Deus, me arrependi de muita coisa que fiz. Na verdade, me arrependo por não ter a consciência cristã antes. Me arrependo, por exemplo, de ter posado para a Playboy", diz Carla Perez.

Uma curiosidade é que o atual marido de Carla, Xanddy Harmonia, a conheceu e se interessou por ela após ver um dos ensaios.

Karina Bacchi

A ex-modelo estrelou a edição comemorativa de Natal de 2006. Karina já comentou em diversas entrevistas que se arrepende de ter posado nua.

Atualmente escritora e produtora de conteúdo cristão, Karina afirmou sentir "nojo" de seu ensaio. "Eu vejo a minha Playboy e eu tenho tanto nojo. O mal trabalhou de um jeito ali... Olha que sem noção, olha que ridícula. O meu [ensaio] foi especial de Natal. Nascimento de Jesus, que absurdo. Com "chapéuzinho" de Mamãe Noel. Eu tenho nojo, tenho raiva desse momento", declarou em 2022.

| Foto: Reprodução

Natália Nara

Participante da quinta edição do Big Brother Brasil, Natália Nara virou musa e posou nua. Hoje em dia diaconisa na Igreja Bola de Neve de Santos, em São Paulo, Natália classifica o ensaio como "a pior coisa que fiz na vida".

"Não existe nada pior do que isso. Horrível. Abusador e traumatizante. Fez um estrago emocional muito grande em mim, graças a Deus já fui curada", revela em entrevista ao Uol.

| Foto: Reprodução

Viviane Brunieri

Viviane Brunieri é uma das Ronaldinhas que posou para a "Playboy" em 1998. Apesar do grande sucesso da edição e do espaço na mídia, Viviane se arrepende do ensaio. Atualmente, Viviane é missionária evangélica e repudia parte de suas decisões no passado.