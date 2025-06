Zé Felipe revela detalhe inédito e surpreendente após separação

Casamento de Virginia e Zé Felipe chegou ao fim - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Zé Felipe fez uma revelação surpreendente em vídeo compartilhado nas redes sociais nessa sexta-feira, 6. Ele contou que já encontrou uma nova casa para morar após se separar da influenciadora digital Virginia Fonseca. O casal anunciou o término em comum acordo no fim de maio.

O que surpreendeu, no entanto, foi a informação de que Zé vai ser vizinho da ex. Ele encontrou uma nova casa a 300 metros da residência onde morava com a empresária. “Acho que o mais importante é blindar as Marias e o José, para eles não sentirem nada disso, até porque eles não têm culpa e são a maior bênção da minha vida e da vida da Virginia”, disse o artista se referindo aos três filhos do casal, Maria Alice, Maria Flor e Zé Leonardo.

Na oportunidade, Zé voltou a falar sobre o fim do casamento. Ele reforçou que os dois não terminaram brigados e que a convivência será para sempre. “Pai e mãe é para sempre, né? Então é isso. O papel do homem é sair de casa. Nunca vou tirar minhas filhas da rotina delas e o José da rotina dele”, disse.

Por fim, o cantor ainda explicou que a decisão de sair de casa partiu dele. “Eu não fui expulso de casa, não. Isso partiu de mim! Virginia nem comentou nem falou sobre nada disso, porque partiu de mim”, pontuou.

Separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. O casal comunicou, em uma publicação conjunta no Instagram, a decisão, reforçando que seguirão amigos e unidos no cuidado das crianças.

Os dois destacaram a importância da trajetória que viveram juntos e afirmaram que a separação não diminui o valor da família construída. Eles pediram respeito e compreensão ao público, esclarecendo que optaram pela honestidade e não pela manutenção de uma aparência. “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, declararam.

O casal enfatizou que está em paz e que manterá o compromisso com a criação dos filhos. Virginia finalizou pedindo para que não sejam criadas histórias falsas sobre o término e reforçou: “Estamos prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”.

Confira o texto na íntegra:

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos.

Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.

Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.

Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente."