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ESPECIAL INDÚSTRIA

Indústria em pauta: especialistas apontam gargalos e miram expansão global da Bahia

Promovido pelo Grupo A TARDE, evento reuniu representantes da indústria

Agatha Victoria Reis
Por
Patrícia Orrico, gerente da FIEB, falou sobre expansão global da Bahia
Patrícia Orrico, gerente da FIEB, falou sobre expansão global da Bahia - Foto: Renata Marques

A inovação e os desafios da indústria baiana estiveram entre os temas discutidos durante o evento “Indústria em Pauta: O DNA da Nova Bahia”, promovido pelo Grupo A TARDE, nesta terça-feira, 26.

Ao portal A TARDE, o empresário do setor químico, Hilton Lima, comentou sobre a possibilidade de o campo enfrentar desafios estruturais para acompanhar as transformações econômicas e tecnológicas dos próximos anos.

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“Ela [a área] está a caminho de se preparar para enfrentar. Ainda tem muito a percorrer, seja na área de educação, seja na área de tecnologia. [...] E acho que passa por várias etapas de preparação de mão de obra e evolução tecnológica”, afirmou.

Hilton Lima, empresário do setor químico
Hilton Lima, empresário do setor químico - Foto: Renata Marques

Conexões

Também no evento, a gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEB, Patrícia Orrico, destacou a ampliação da conexão da indústria baiana com o mercado internacional.

De acordo com a gestora, o objetivo da FIEB é ampliar a presença das empresas do estado no mercado externo, estimulando exportações e aumentando a competitividade dos produtos baianos.

“O trabalho da Federação é justamente buscar apoiar a internacionalização das empresas baianas, seja através de parcerias, atração de investimentos e fomento à cooperação empresarial, mas também a promoção de comércio, favorecendo as empresas baianas”, explicou.

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