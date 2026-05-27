Indústria em pauta: especialistas apontam gargalos e miram expansão global da Bahia

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A inovação e os desafios da indústria baiana estiveram entre os temas discutidos durante o evento “Indústria em Pauta: O DNA da Nova Bahia”, promovido pelo Grupo A TARDE, nesta terça-feira, 26.

Ao portal A TARDE, o empresário do setor químico, Hilton Lima, comentou sobre a possibilidade de o campo enfrentar desafios estruturais para acompanhar as transformações econômicas e tecnológicas dos próximos anos.

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“Ela [a área] está a caminho de se preparar para enfrentar. Ainda tem muito a percorrer, seja na área de educação, seja na área de tecnologia. [...] E acho que passa por várias etapas de preparação de mão de obra e evolução tecnológica”, afirmou.

Hilton Lima, empresário do setor químico - Foto: Renata Marques

Conexões

Também no evento, a gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEB, Patrícia Orrico, destacou a ampliação da conexão da indústria baiana com o mercado internacional.

De acordo com a gestora, o objetivo da FIEB é ampliar a presença das empresas do estado no mercado externo, estimulando exportações e aumentando a competitividade dos produtos baianos.

“O trabalho da Federação é justamente buscar apoiar a internacionalização das empresas baianas, seja através de parcerias, atração de investimentos e fomento à cooperação empresarial, mas também a promoção de comércio, favorecendo as empresas baianas”, explicou.