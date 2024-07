10 anos do 7x1: Onde estão os titulares do Brasil contra a Alemanha?

No dia 8 de julho de 2014, a seleção brasileira escreveu o pior capítulo da sua trajetória. Há exatos 10 anos, o time verde e amarelo foi massacrado pela Alemanha por 7 a 1, na semifinal da Copa de 2014, no Mineirão, com 58.141 pessoas nas arquibancadas, causando perplexidade a torcida brasileira que sonhava em ver o time disputando o hexacampeonato.

Na ocasião, o técnico Luiz Felipe Scolari escalou o Brasil com Júlio César; Maicon, David Luiz, Dante e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho e Oscar; Hulk, Bernard e Fred. A equipe tinha os desfalques de Neymar, com um problema na coluna, e Thiago Silva, que estava suspenso.

Já a Alemanha de Joaquin Low foi escalada com: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels e Höwedes; Khedira, Schweinsteiger e Kroos; Muller, Özil e Klose.

Uma década após a maior tragédia do futebol brasileiro, como estão os protagonistas deste dia histórico para o futebol mundial?

Júlio César

| Foto: Reprodução / Instagram

O ex-goleiro se tornou o mais vazado da história da seleção nas Copas, encerrou a carreira noo Flamengo, em 2018. Atualmente ele é empresário.



Maicon

Titular na lateral-direita, estava na Roma após o fatídico jogo. Ele voltou ao Brasil e atuou por Avaí, Criciúma e Villa Nova-MG. Ele se aposentou em 2022, no time do Tre Penne, de San Marino. Aos 42 anos, é comentarista esportivo.



David Luiz

| Foto: Reprodução / Instagram

Cria da base do Vitória, ele segue em atividade. O camisa 4 da Copa de 2014 é titular do Flameng. Aos 37 anos, elem tem vínculo com o rubro-negro carioca até o fim do ano, com possibilidade de renovação.



Dante

Substituto de Thiago Silva naquele dia trágico, o baiano Dante segue em atuação na Europa. Após temporadas no Bayern de Munique, se transferiu para o Wolfsburg. Atualmente joga pelo Nice, da França, desde 2016. Com 40 anos de idade, ele ampliou o vinculo com o clube francês até o fim da temporada.

Marcelo

| Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Após anos de sucesso no Real Madrid, Marcelo voltou ao Fluminense, clube que o revelou e se sagrou campeão da Libertadores de 2023. Aos 36 anos, ele não sabe se vai renovar o vínculo que é válido até o fim de 2024.



Fernandinho

| Foto: Reprodução / Instagram

Considerado um dos principais culpados pela derrota vexatória em Belo Horizonte, Fernandinho tem 39 anos e está no Athletico Paranaense desde 2022. Ele atuou na Copa da Rússia, em 2018.



Luiz Gustavo

| Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Titular de Felipão, o volante Luiz Gustavo saiu do futebol alemão e foi para a Turquia, defender o Fenerbahce. Com 36 anos, ele joga pelo São Paulo.

Oscar

| Foto: Reprodução / Instagram

Autor do gol brasileiro, Oscar deixou o Chelsea para defender o Shangai Port, da China, desde 2016. Aos 32 anos, é especulado para defender o Flamengo ao final de seu contrato, previsto para dezembro desse ano.

Hulk

| Foto: Pedro Souza / Atlético

Na Copa, era jogador Zenit, da Rússia. Saiu da Europa jogou em clubes da China. É o principal jogador do Atlético-MG desde 2021. No Galo, foi campeão Brasileirão e da Copa do Brasil. Apesar das polêmicas com a arbitragem, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, aos 37 anos.

Fred

| Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ídolo do Fluminense, encerrou a carreira em 2022 no time das Laranjeiras. Ele segue no tricolor, agora como diretor de planejamento esportivo. Após as más atuações em 2014, não voltou mais a vestir a camisa verde e amarela.

Bernard

| Foto: Reprodução / Instagram

Apelidado de "alegria nas pernas", foi o substituto de Neymar e não fez por onde na semifinal. Atuou no Everton, Al Sharjah e Panathinaikos até voltar para o Atlético-MG este ano. O jogador de 31 anos estará disponível a partir do dia 10 de julho, na abertura da janela de transferências.

Paulinho

| Foto: Reprodução / Instagram

Substituiu Fernandinho no segundo tempo e perdeu duas oportunidades quando o time perdia por 5 a 0 no primeiro tempo. Estava no Corinthians e analisa se deve seguir na carreira ou encerrá-la.

Ramires

| Foto: Cesar Grecco / SE Palmeiras

Foi o substituto Hulk no intervalo. Defendeu o Palmeiras, de onde saiu em 2020. Se aposentou dois anos depois. Revelado no Cruzeiro, se tornou ídolo no Chelsea.



Willian

| Foto: AFP

Jogador no Fulham, da Inglaterra, jogou pouco na Copa de 2014. Entrou no lugar de Fred. Se tornou ídolo no Chelsea e teve passagens ruins no Arsenal e Corinthians, entre 2020 e 2022.

Luis Felipe Scolari - Felipão

| Foto: Pedro Souza / Atlético

O técnico do pentacampeonato, em 2002, retornou a seleção brasileira em 2012, após trabalhar no Palmeiras, rebaixado para a Série B do Brasileirão.

Felipão foi demitido após a Copa de 2014. Depois, trabalhou em clubes como Grêmio, Guangzhou (China), Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Athletico Paranaense. Seu último trabalho foi no Atlético-MG. Felipão se sagrou tricampeonato da China pelo Guangzhou e um Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, na época pós-copa.