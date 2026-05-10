QUE RESULTADO!
11 a 1! Base do Vitória avança na Copa do Brasil com incrível goleada
Leãozinho está nas oitavas de final da competição Sub-15
O Esporte Clube Vitória está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-15. O Leãozinho confirmou a classificação com uma incrível goleada de 11 a 1 sobre o Centro Esportivo Olhodaguense (AL), neste domingo, 10, no CT Manoel Pontes Tanajura.
Os gols do Vitória foram marcados por Oliveira, Willames (3x), Luigi, Ricardo, Breno, Felipe Malheiros e Daniel (3x). A primeira fase da competição é disputada em grupos, sendo que o Rubro-Negro terminou líder da chave A6, com 11 pontos conquistados.
O técnico Thiago Teixeira escalou a equipe rubro-negra com Samuel Pereira; Jeanderson, Caio, Sandro Silva (João Paulo) e Kauan Mateus (Davi); O'Dwyer (Breno Alves), Guilherme (Kauã Vitório) e Clevison (Felipe); Ricardo, Luigi (Daniel Alves) e Willames.
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Próxima fase
A Copa do Brasil Sub-15 agora terá apenas confrontos únicos e eliminatórios. Como terminou em primeiro lugar no seu grupo, o Vitória terá direito a jogar como mandante em Salvador.
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