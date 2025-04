12 anos após acidente, Schumacher emociona por atitude com neta

Schumacher surpreendeu com nova atitude - Foto: Patrick Hertzog | AFP

Michael Schumacher voltou a emocionar o mundo com uma atitude 12 anos após grave acidente que sofreu. O ex-piloto de Fórmula 1 viajou ao lado da família para a Suíça.

O famoso deixou a sua residência com o intuito de se reunir com a família para conhecer a neta, Millie, filha de Gina Maria Schumacher, de acordo com as informações divulgadas pelo jornalista Felix Gorner, para o canal RTL.

O jornalista ainda noticiou que a nova integrante da família nasceu no dia 29 de março. A viagem, inclusive, estava planejada antes mesmo do nascimento da neta.

Michael Schumacher está fora dos holofotes

O ex-piloto de F1 está longe do público desde 2013. O afastamento ocorreu depois que ele sofreu o grave acidente de esqui nos Alpes Franceses.

Desde o ocorrido, a vida campeão passou a ser extremamente restrita. A família continua dando poucas informações sobre o estado de saúde do ídolo alemão.

Conforme já informado pelo Portal A TARDE, além de ir de helicóptero com a família, Schumacher também chamou a atenção com uma aparição simbólica na Fórmula 1.

Com auxílio de Corinna, esposa do ex-piloto, ele assinou um capacete que foi utilizado por Jackie Stewart, lenda escocesa de F1, no Grande Prêmio do Bahrein que ocorreu no último domingo (13/04).