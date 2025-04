Estado de saúde de Schumacher: jornalista revela novos detalhes

Schumacher recebe cuidados intensivos e não se comunica - Foto: ORLANDO KISSNER / AFP

O ex-piloto Michael Schumacher continua recebendo cuidados intensivos e permanece completamente dependente de sua equipe médica. A informação foi revelada pelo jornalista alemão Felix Gorner, especialista em Fórmula 1, durante uma entrevista ao canal de TV “RTL”, na quarta-feira (26).

Gorner descreveu a situação como "muito triste" e destacou que Schumacher já não consegue mais se comunicar verbalmente. "Ele precisa de cuidados constantes e está completamente dependente de seus cuidadores", afirmou.

O jornalista também ressaltou a restrição de acesso ao heptacampeão mundial, explicando que um grupo muito seleto tem permissão para visitá-lo. "Atualmente, no máximo 20 pessoas podem se aproximar de Michael. Na minha opinião, essa é a estratégia correta, pois a família está agindo no melhor interesse dele. Sempre foram extremamente cuidadosos com sua privacidade, e isso não mudou", concluiu.

Considerado um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, Schumacher detém sete títulos mundiais, ao lado de Lewis Hamilton, além de acumular 91 vitórias, 68 pole positions, 155 pódios e 77 voltas mais rápidas ao longo de sua carreira.