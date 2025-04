Torcedores são punidos por racismo contra Vinícius Júnior

Torcedores da Real Sociedad são punidos por racismo contra Vinícius Júnior - Foto: ARIC BECKERAFP / AFPAFP

Dois torcedores da Real Sociedad foram punidos por atos racistas contra Vinícius Júnior durante a semifinal da Copa do Rei, no dia 26 de fevereiro. A Comissão Antiviolência, Xenofobia e Racismo do futebol espanhol decidiu impor a proibição de entrada dos acusados em eventos esportivos no país por um ano, além de aplicar uma multa de 4 mil euros (aproximadamente R$ 24,7 mil) a cada um deles.

O incidente ocorreu no início do segundo tempo da partida em que o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 1 a 0. Aproveitando a proximidade do atacante Vinícius Júnior à linha de fundo, os torcedores, cujas identidades ainda não foram reveladas, realizaram gestos imitando macacos e proferiram insultos direcionados ao jogador. A Comissão qualificou tais atitudes como "gestos de caráter xenófobo e racista".

Este episódio é mais um capítulo na luta de Vinícius Júnior contra o racismo no futebol espanhol, que tem gerado consequências tanto no campo esportivo quanto no âmbito criminal. No ano passado, um torcedor do Mallorca foi condenado a um ano de prisão por injúrias raciais contra o jogador. Além disso, quatro torcedores do Valencia receberam penas de oito meses de detenção pelos mesmos motivos.

Após a Data Fifa, Vinícius Júnior retorna ao Real Madrid e está à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o duelo contra o Getafe, neste domingo (30), pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.