Torneio feminino de Beach Tennis em Trancoso promove solidariedade

Trancoso recebe a 12ª Edição do Camis - Foto: Divulgação

O 12º Camis, tradicional torneio de beach tennis exclusivamente para mulheres, está acontecendo em Trancoso, no litoral da Bahia, e promete ser uma experiência única para as 120 atletas participantes. Este evento, que começou no dia 24 e vai até o sábado, 28, não é apenas sobre a competição esportiva, mas também sobre unir lazer, solidariedade e impacto social em uma das mais belas regiões do Brasil.

Este ano, o torneio traz um novo formato, com partidas disputadas em equipes, aumentando a intensidade da competição e proporcionando mais emoção entre as participantes. Os jogos estão sendo realizados no Club Med, que se tornou o palco ideal para as competidoras exibirem suas habilidades no beach tennis.

Para além da quadra, o Camis oferece uma programação especial às participantes. Um dos momentos de destaque é o passeio guiado ao Quadrado de Trancoso, uma das principais atrações turísticas da região. O evento também inclui um torneio de tranca e a tradicional festa do branco, que acontecerá na última noite de competição, proporcionando uma imersão na cultura local e momentos de lazer entre as jogadoras.

O torneio foi idealizado e é organizado pelas amigas Camila De Vivo Queiroz, advogada, e Camila Giusti Aun, arquiteta, e se destaca pela sua forte contribuição para a solidariedade. Além de promover a prática do beach tennis, o Camis apoia a ONG Vida+ Trancoso, uma instituição local que oferece oportunidades para crianças e jovens de baixa renda. A ONG foca no acesso à educação de qualidade, saúde e atividades culturais, impactando positivamente a comunidade.

| Foto: Divulgação

Camila De Vivo Queiroz destaca a importância do evento não apenas como uma competição, mas como uma forma de promover a solidariedade:

“O Camis vai muito além da paixão pelo esporte. É uma iniciativa que une dezenas de mulheres que desejam ajudar o próximo, investindo na construção de futuros por meio do apoio a diversas ONGs e instituições sociais não lucrativas de todo o Brasil. Graças a essa união temos conseguido cumprir esse propósito. Para nós é um imenso prazer poder apoiar dezenas de projetos ao longo desses últimos anos".