Erick alerta sobre relaxamento: “Não podemos correr esses riscos"

Erick brilha, Bahia vence Ceará e mantém liderança na Copa do Nordeste - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia garantiu mais uma vitória na Copa do Nordeste ao superar o Ceará por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova. O Tricolor chegou a abrir 3 a 0 no placar, mas sofreu dois gols na reta final e precisou segurar a pressão do adversário para confirmar o triunfo. O volante Erick foi um dos destaques da partida, marcando dois gols e chegando a seis na temporada, em 15 jogos disputados.

Com um desempenho artilheiro, Erick se aproxima da sua melhor marca na carreira, registrada em 2018, quando balançou as redes nove vezes. Após o jogo, ele reconheceu que o Bahia relaxou após abrir vantagem e alertou para a necessidade de manter a concentração até o fim.

“Fizemos um grande jogo. Começamos bem, envolvendo a equipe deles, isso mostra a força do nosso grupo. Quem chega ajuda da melhor maneira possível. Hoje teve 11 trocas, descansou o ‘time A’. Iniciamos muito bem o segundo tempo, conseguimos fazer os gols. Depois relaxamos com o placar, tomamos dois gols, a equipe deles ganhou confiança. Precisamos ver o que fizemos na reta final para não correr esses riscos, porque houve isso também na final contra o nosso rival”, analisou o jogador.

Com o resultado, o Bahia chegou a 13 pontos, manteve a liderança do Grupo B e garantiu classificação antecipada para a próxima fase. Agora, o Tricolor precisa de apenas mais um ponto nas duas rodadas restantes para confirmar a primeira colocação. O Ceará, por sua vez, permaneceu com 10 pontos e ocupa a terceira posição no Grupo A.

Caso o atual cenário das tabelas de classificação se mantenha, o Bahia deverá enfrentar o Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste. O Leão do Pici perdeu em casa para o CRB e caiu para a quarta colocação do Grupo A, enquanto o Tricolor de Aço precisa de apenas um ponto para garantir a liderança de sua chave.

Agora, o foco do Bahia se volta para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. No domingo, 30, a equipe recebe o Corinthians na Arena Fonte Nova, às 20h. Poucos dias depois, na quinta-feira, 3, o Tricolor faz sua primeira partida na fase de grupos da Libertadores contra o Internacional, também em Salvador, às 19h.