Ceni descarta priorização de competições na temporada: "Jogar 100%"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Campeão baiano e classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste, o Bahia agora encara uma sequência pesada e decisiva de jogos do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Questionado sobre as próximas partidas do Tricolor na temporada, o técnico Rogério Ceni descartou a possibilidade de priorizar uma competição, afirmando que o Esquadrão vai ser forçado a "jogar 100%" em todos os confrontos.

"É muito difícil você planejar a longo prazo, porque tem cartões, lesões, as viajens são pesadas para a gente. Sair de São Paulo para jogar no Uruguai é uma coisa, sair daqui são 2 horas a mais de vôo. Parece que não, mas um intervalo só de 72 horas de um jogo para outro, faz muita diferença, contra o Corinthians, jogo duríssimo, contra o Inter, duríssimo, Nacional, duríssimo. Então não tem como fazer escolhas, temos que jogar 100% e analisar a recuperação de cada jogador e conseguir fazer algumas trocas e tentar não lesionar jogadores, porque cada um que lesiona, vai desgastando o outro por mais tempo em campo", analiso o treinador.

A vitória diante do Ceará por 3 a 2 na noite desta quarta-feira marcou a última partida antes da sequência de jogos a cada três dias. O Tricolor, utilizando um time reserva, assumiu a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste a garantiu, com duas rodadas de antecedência, a classificação para as quartas de finais do torneio.

"É muito cansativo, acaba um jogo você já leva outro para casa para saber o que vai encarar, o Corinthians tem a final a manhã, contra o Palmeiras, já temos que estudar eles. Libertadores, são seis jogos, que passa rápido, se perde um em casa já fica em uma situação delicada. Pegamos um adversário brasileiro, um Internacional invicto na temporada ainda, campeão gaúcho. Temos que tirar energia e parte dela tem que vim da arquibancada, a compreensão e apoio aos jogadores. É humanamente impossível, ter concentração, foco, força para jogar um jogo a cada três dias", concluiu.

O Bahia enfrenta o Corinthians no próximo domingo, 30, às 20h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Em seguida, o Tricolor recebe o Internacional, na quinta-feira, 3, às 19h, pela estreia na fase de grupos da Libertadores