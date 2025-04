Ceni evita analisar chance de assumir cargo na Seleção Brasileira

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O técnico Rogério Ceni, do Bahia, foi direto ao ser questionado sobre uma possível proposta da Seleção Brasileira durante a entrevista coletiva após a vitória por 3 a 2 sobre o Ceará, nesta quarta-feira, 26, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

O comandante foi questionado sobre a possibilidade de uma convocação para assumir o Brasil. No entanto, Ceni interrompeu a pergunta, dizendo de forma firme que "o técnico da Seleção é o Dorival Júnior".

"O técnico da Seleção é o Dorival Júnior e nem falemos desse assunto, por gentileza", comentou o treinador.

A Seleção Brasileira vive uma fase conturbada sob o comando de Dorival Júnior. O Brasil sofreu uma goleada vexatória por 4 a 1 para a Argentina nesta terça-feira, 26, e, apesar de estar confortável nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o desempenho da equipe tem gerado pressão sobre o trabalho do treinador.

Com a vitória sobre o Ceará, o Bahia assegurou a classificação antecipada para as quartas de final da Copa do Nordeste e segue se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, contra o Corinthians.