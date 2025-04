Ceni cita desgaste do Ba-Vi como fator para relaxamento contra o Ceará

Rogério Ceni cita desgaste emocional após partida contra o Ceará - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni, em coletiva após a vitória do Bahia por 3 a 2 sobre o Ceará, nesta quarta-feira, 27, pela 4ª rodada atrasada da Copa do Nordeste, não escondeu sua preocupação com o desgaste emocional que o time sofreu após a decisão do Ba-Vi no último domingo, 23. O técnico apontou que a equipe, apesar de ter feito um bom primeiro tempo e marcado dois gols no segundo, mostrou sinais de cansaço e relaxamento, permitindo uma reação do Ceará, que chegou perto de empatar a partida.

O treinador fez uma avaliação do efeito do cansaço nas últimas atuações do time, tanto no aspecto físico quanto emocional. "A parte física pesa, o desgaste emocional do jogo de domingo [o Ba-Vi], teve a comemoração, que foi mais tarde. Não conseguimos treinar na segunda-feira. E a gente vem sofrendo um pouco pelo acúmulo de jogos, mesmo trocando os jogadores. A gente sente um pouco de cansaço", explicou.

Ceni destacou que o time vive uma maratona de jogos consecutivos, sem intervalos significativos para treinamentos: “Acho que o gol depois do terceiro nosso, acho que se a gente administrasse mais, eles teriam desistido do jogo. Mas não posso negar que nós só fizemos um treinamento. Estamos vindo de 19 jogos sem nenhum intervalo para treinar. E vai piorar, com só três dias de intervalo entre Internacional, Santos e Nacional. Infelizmente são muitos jogos.

Seguindo a mesma linha do comandante tricolor, Erick, volante que teve destaque ao marcar dois gols na partida, também reconheceu o momento de relaxamento do time após abrir 3 a 0 no marcador.

"Fizemos um grande jogo. Começamos bem, envolvendo a equipe deles, isso mostra a força do nosso grupo. Quem chega ajuda da melhor maneira possível. Hoje teve 11 trocas, descansou o ‘time A’. Iniciamos muito bem o segundo tempo, conseguimos fazer os gols. Depois relaxamos com o placar, tomamos dois gols, a equipe deles ganhou confiança. Precisamos ver o que fizemos na reta final para não correr esses riscos, porque houve isso também na final contra o nosso rival", disse o volante.

O Esporte Clube Bahia volta a campo no domingo, 30, às 20h, para enfrentar o Corinthians, na Arena Fonte Nova, pela estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. Quatro dias depois, o Esquadrão estreia na fase de grupos da Copa Libertadores enfrentando o Internacional, na quinta-feira, 3, às 19h, também na Fonte Nova.