“Com mais tempo, empatávamos o jogo”, afirma atacante do Ceará

Fernandinho, autor do primeiro gol do Ceará, disputando bola com Ademir - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Ceará protagonizou uma reação impressionante na Arena Fonte Nova, após estar perdendo por 3 a 0 para o Bahia, em partida válida pela Copa do Nordeste. Apesar do esforço no segundo tempo, a equipe cearense não conseguiu evitar a derrota, mas chegou muito perto de um empate. Após o jogo, o atacante Fernandinho, autor do primeiro gol do Vozão, afirmou que se o jogo tivesse mais minutos, a equipe alvinegra igualaria o placar:

Fomos resilientes, se tivesse poucos minutos a mais, empataríamos o jogo Fernandinho - atacante do Ceará

“Sabíamos que o jogo ia ser difícil. Condé sempre fala que temos que ser resilientes, no vestiário falou que podíamos buscar. Buscamos até o final, mas não conseguimos o resultado que queríamos”, afirmou o jogador, exaltando postura da equipe e citando a fala motivacional do técnico Léo Condé, ex-Vitória, no vestiário. Segundo o jogador, a orientação do treinador foi clara: acreditar até o último minuto.

Com o resultado, o Bahia garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da Copa do Nordeste, mantendo-se líder do Grupo B com 13 pontos, e precisando de mais um ponto nos dois jogos restantes para assegurar a primeira colocação. Já o Ceará, com 10 pontos, permanece na terceira posição, empatado com o vice-líder CSA.