14ª edição da Copa 2 de Julho começa neste mês, com etapas regionais | A TARDE

Principal competição sub-15 do país, a Copa 2 de Julho vem aí. Em 2024, será realizada a 14ª edição, que terá início a partir do dia 27 de abril, com as etapas regionais. Ao todo, 256 equipes estarão divididas em 16 cidades-sedes que estão distribuídas por regiões do estado.

A equipe técnica da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre) começou, na última semana, a realizar reuniões nos municípios de Senhor do Bonfim e Gandu. Já nesta sexta-feira, 12, o encontro acontece no município de Andaraí. As outras cidades-sedes são: Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Caetité, Barreiras, Ibotirama, Irecê, Jacobina, Castro Alves, Ribeira do Pombal, Alagoinhas, Ipirá e Serrinha.

Desde 2022, os campeões de cada uma das 16 regionais disputam a etapa nacional da Copa 2 de Julho, quando equipes tradicionais do Campeonato Brasileiro e a Seleção Brasileira da categoria irão disputar o torneio no mês de julho.

“Sem dúvidas a nossa Copa 2 de Julho é a maior competição de clubes do Brasil. Nesse formato, a gente garante que um time do interior, de cada região do estado, dispute o torneio com outras equipes já tradicionais da Bahia, do Brasil e também do exterior com todos os custos de deslocamento, alimentação, hospedagem e lavanderia pagos pela Sudesb”, disse o diretor-geral da autarquia do esporte, Vicente Neto.

Com a promessa de uma competição ainda mais emocionante este ano, o Governo do Estado, por meio da Sudesb e da Federação Baiana de Futebol (FBF), está concentrando esforços na organização das etapas regionais. Em 2023, a fase principal da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 também contou com a presença da Seleção Brasileira, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Bahia, Vitória, dentre outros. O campeão da última edição foi o Atlético-MG.