"A história começou", diz Diego Rosa durante treino com novo clube | A TARDE

Emprestado pelo Bahia, Diego Rosa é o novo jogador do Lommel, da Bélgica, onde ficará até o fim da atual temporada europeia, em junho. Através das redes sociais, o atleta divulgou uma foto durante o treino com a equipe, utilizando a legenda "A história começou, Deus na frente".

Após a primeira rodada do Campeonato Baiano, esta que o Esquadrão perdeu para o Jequié por 1x0, Diego utilizou das suas redes sociais para afirmar que não jogaria mais futebol. Entretanto, ao receber apoio do Bahia e dos torcedores do tricolor, o atleta voltou atrás e marcou o seu primeiro gol como profissional na partida seguinte, diante do Atlético de Alagoinhas.

Durante a pré-temporada, o volante viajou com o restante do elenco para Manchester, apesar de ter voltado mais cedo para disputar as primeiras rodadas do Brasileirão. Ao comando de Rogério Ceni, Diego não convenceu e só voltará a vestir as cores do Bahia no segundo semestre de 2024.

Confira a postagem de Diego Rosa:

Postagem de Diego Rosa | Foto: Divulgação / @diegorosa