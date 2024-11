A TARDE Open homenageia Pedro Silva, lenda do tênis na Bahia

Pedro Silva ainda recebeu presentes durante a homenagem - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A 2ª edição do A TARDE Open de Tênis, realizada na Associação Atlética da Bahia (AAB), em Salvador, homenageou, neste domingo, 10, o maior tenista baiano de todos os tempos: Pedro Silva.

Com uma carreira vitoriosa no tênis e uma representatividade no cenário do esporte na Bahia, Pedro recebeu depoimentos de ex-alunos, antigos adversários e amigos que marcaram presença neste dia especial.

Leia mais:

>> Conheça as quatro duplas campeãs no A TARDE Open de Tênis

>> Atletas comentam sobre a participação das mulheres no tênis

>> Irmãos celebram o A TARDE Open de Tênis: "Encontro através do esporte"

Alfredo Americano da Costa, mais conhecido como Bujão, venceu uma final de campeonato baiano contra Pedro Silva, em 1976, e essa vitória fez com Bujão seguisse jogando tênis, quando a sua ideia era abandonar o esporte. Para ele, Pedro foi essencial para a formação de atletas na Bahia.

"Ele foi meu professor, viajamos muito junto, ele acompanhando as coisas da equipe. Pedro só deu coisas boas pra gente: a ética, a honestidade, a seriedade, então isso foi muito importante para a minha formação, e para a formação de todos nós", disse Bujão.

Alfredo Americano da Costa, o Bujão (com o microfone) | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Quem também venceu Pedro Silva em uma final de campeonato foi Carlos Abreu, o Xuxo, em 1986. Em sua homenagem, ele lembrou dessa vitória especial e agradeceu ao amigo pelos aprendizados.

"A primeira vez que eu ganhei um campeonato de primeira classe, em 1986, foi contra Pedro, eu tinha 18 anos e ele 37. E quando eu ganhei, me disseram: 'po, você ganhou para Pedro?' Nesse período, Pedro ganhou todos os campeonatos, só perdeu em dois anos, para Marquinhos e Fred. Agradeço a Pedro por ter sido sempre quem ele foi, com a conduta que sempre teve. Ele é um exemplo, muito obrigado, meu amigo", declarou Xuxo.

Carlos Abreu, o Xuxo (com o microfone) | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Já Ivana Meireles, que também foi aluna de Pedro Silva, relembrou os momentos ao lado da lenda do tênis baiano. Ela falou em nome de toda a família Meireles, que tem muita história no esporte.

"É uma honra, é uma gratidão ter sido sua aluna, você foi mestre de tudo. Você foi nosso técnico, que viajava com a gente, sempre com muita disciplina e muita competência passou tudo que sabe para a gente e, acima de tudo, com muito caráter. Eu devo a minha vida no tênis à você. Valeu, parceiro", contou Ivana Meireles.

Por fim, o próprio Pedro Silva, que também participou da competição, agradeceu as homenagens e disse estar feliz com o carinho dos amigos e o respeito pela sua história.

Carlos Abreu, o Xuxo (com o microfone) | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

"Se vocês estão felizes, imagina eu. Eu estou feliz o dobro por ter todo mundo aqui presente prestigiando esse grande evento, no qual Ildazio [Tavares Junior] Evaldinho [Silva] e [Newton] Mizutani tiveram o trabalho de realizar. Gostaria de agradecer a todos os participantes em nome, não só meu, como da diretoria do clube", afirmou Pedro.

A 2ª edição do A TARDE Open de Tênis conta com realização da rádio A TARDE FM, com organização da Viramundo Produções, produção da Carambola Produções e organização técnica da Infinite Tennis Training Center. Entre os patrocinadores estão Associação Atlética da Bahia (AAB), Bella Napoli, Gráfico Empreendimentos, Hospital da Obesidade, Guebor Toyota, além do apoio da Laticínio Dengo.