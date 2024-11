Conheça as quatro duplas campeãs no A TARDE Open de Tênis

Troféus da 2ª edição do A TARDE Open de Tênis - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

As finais da 2ª edição do A TARDE Open de Tênis movimentaram as quadras da Associação Atlética da Bahia (AAB), neste domingo, 10. Quatro duplas se consagraram campeãs nas quatro categorias do torneio e levaram para casa troféu e outras premiações.

Na emocionante final da categoria A, a dupla Bruno Silva e Carlos Frederico bateu Emerson Mangabeira e Diego Natividade por 7 a 6. A disputa levou o público presente na arquibancada à loucura com grandes jogadas e muita entrega de ambos os lados.

Fizemos uma final bonita contra dois amigos da gente, então o clima de confraternização prevaleceu Carlos Frederico - campeão da categoria A ao lado de Bruno Silva

"Ontem a gente fez dois jogos bem difíceis, conseguimos chegar a jogar as quartas e demos sorte, enfrentamos nossos e deu tudo certo, graças a Deus. Quero dar os parabéns a Ildazio [Tavares Junior], a [Newton] Mizutani e a Evaldinho [Silva]. Foi muito bacana, entregaram um torneio maravilhoso, com estrutura e organização”, complementou.

Bruno Silva (à esq.), Carlos Frederico (no centro) e Eduardo Dute, diretor da rádio A TARDE FM | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A dupla José Valber Filho e Marcelo Tavares foi a grande campeã na categoria B. A final foi disputada contra João Almeida e João Souza, que terminou derrotada pelo placar de 6 a 1.

"Trajetória difícil, mas a gente estava muito confiante que a gente chegaria até nessa final. Não é menosprezando os adversários, claro, mas com muita humildade chegamos na final e fomos os campeões", celebrou Marcelo Tavares.

"O torneio foi fantástico. Dois dias de muito tênis, muita diversão, muito bacana, tudo muito organizado. O clube está lindo, organização está de parabéns, espero que ano que vem continue com esse torneio", declarou José Valber Filho.

Adriano Hasselmann, presidente da AAB (à esq.), Marcelo Tavares (centro) e José Valber Filho | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

As categorias C e D terminaram com o mesmo placar final: 6 a 4. Na C, Rafael Guedes e Leonardo Almeida ficaram com troféu, enquanto Maurício Pimentel e Carlos Ricci foram os campeões na D.

A segunda edição do A TARDE Open de Tênis foi uma realização da rádio A TARDE FM, com organização da ViraMundo Produções, produção da Carambola Produções e organização técnica da Infinite Tennis Training Center. Entre os patrocinadores estão Associação Atlética da Bahia (AAB), Bella Napoli, Gráfico Empreendimentos, Hospital da Obesidade, Guebor Toyota, além do apoio da Laticínio Dengo.