Abel Ferreira pode se juntar a Benzema na Árabia Saudita; entenda | A TARDE

Desde sua chegada ao Brasil ele tem amedrontado os rivais, conquistando títulos e criando uma dinastia no futebol brasileiro. Trata-se de Abel Ferreira, o treinador português, que está no comando do Palmeiras desde 2020. Mas será que a dominância pode chegar ao fim antes do previsto?

O treinador recebeu uma sondagem do Al-Ittihad, da Árabia Saudita. Recentemente o clube demitiu um conterrâneo de Abel, o português Nuno Espírito Santo. O contato foi revelado pelo portal O Globo e foi apenas preliminar, já que o Palmeiras não chegou nem a ser notificado. A equipe saudita conta com Benzema, Kanté e Fabinho como alguns de seus principais nomes.

Não é a primeira vez que o Abel Ferreira recebe sondagens do mercado internacional. Há três anos no clube, o técnico costuma chamar atenção de muitas equipes ao redor do globo por sua vitoriosa passagem no Verdão. No entanto, Abel sempre recusou as ofertas a fim de cumprir seu contrato, válido até o final de 2024.

Em caso de reeleição da presidente Leila Pereira, o clube planeja oferecer uma extensão de contrato por mais três anos, ou seja, até 2027. Mesmo que o treinador sempre afirme estar feliz na equipe paulista, ele demonstra certa reticência em aceitar um novo vínculo.

“Tive aqui períodos difíceis, de saúde mesmo, não só física, mas mental, também. (...) Por isso me resta pensar muito bem o que eu quero, porque aqui o futebol não dá saúde a ninguém. Se vocês têm dúvidas, olhem para mim há três anos e olhem agora. Alguma coisa vai ter que mudar”, declarou Abel, após a vitória sobre o Athletico-PR, no último sábado, 4.