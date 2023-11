Fluminense quer estender contrato de Diniz até 2025 | A TARDE

A América finalmente pertence ao Fluminense, e após este feito histórico, o clube deve estender o contrato do treinador que proporcionou a “Glória Eterna”. O presidente Mário Bittencourt tem o desejo de prorrogar o contrato de Fernando Diniz, que atualmente tem vínculo até o final de 2024.

A ideia do tricolor das Laranjeiras é oferecer uma extensão e oferecer o contrato até o final de 2025, ou seja, um ano a mais do que o contrato em vigência. No entanto, de acordo com informações da TNT Sports, o Fluminense aguardará até dezembro para seguir com o planejamento, devido a questões burocráticas. A tendência é de que haja um acerto dos dois lados sem muitas dificuldades.

O que poderia causar um empecilho no acerto é o cargo de treinador interino da Seleção Brasileira, entretanto, a “Canarinho” não é vista como um problema. O acordo entre Fluminense e CBF é de que Diniz irá atuar nas duas funções até a metade de 2024. Após o período, o italiano Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, assumiria o cargo e comandante da equipe carioca voltaria suas atenções apenas para o Flu. Esse é o planejamento de momento.

Fernando Diniz chegou a ser procurado pelo Corinthians, mas optou pela permanência no clube carioca, mesmo recebendo uma oferta financeiramente mais vantajosa por parte da equipe paulista.

Enquanto a renovação não chega, o treinador estará à beira do campo diante do Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Ele cumpriu suspensão na rodada anterior e pode comandar o Fluminense normalmente.