"Abençoado", diz pai de Endrick após gol na estreia do pré-olímpico | A TARDE

A Seleção Brasileira sub-23 estreou no torneio Pré-Olímpico, que ocorre na Venezuela, nesta terça-feira, 23, com vitória por 1x0 sobre a Bolívia. O único gol marcado foi de Endrick, de 17 anos, que joga no Palmeiras e na próxima temporada irá para o Real Madrid.

Após ver o filho balançar as redes na estreia, Douglas Ramos, pai do craque, deu um depoimento emocionado, comemorando a vitória. Na declaração, além de ficar feliz pelo resultado positivo, Douglas afirmou que o filho é uma pessoa abençoada e que mereceu balançar as redes.

"Esse é um dos momentos que eu vou guardar para o resto da minha vida, ver meu filho jogar com a amarelinha, mesmo sendo a seleção olímpica. O Brasil sair daqui com um gol dele, nada mais merecido, não só por ele, mas por toda a equipe. É um garoto abençoado. Acho que Deus olhou lá de cima, apontou para ele e falou: "é você, meu filho, você que quero abençoar", disse o pai do craque.

O próximo confronto da Seleção Brasileira Olímpica será contra a Colômbia, na sexta-feira, 24, a partir das 20h (horário de Brasília).

O resultado positivo poderá colocar a amarelinha na primeira colocação do grupo, que atualmente se encontra com o Equador, após ter vencido na estreia por 3x0 contra a Colômbia.