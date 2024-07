Adversário direto do Vitória na Série A demite treinador; saiba quem

Dragão ocupa a 16ª posição na tabela de classificação, com nove pontos conquistados - Foto: Ingryd Oliveira | ACG

Caiu o quinto treinador no Campeonato Brasileiro da Série A. Um dos adversários diretos do Vitória, o Atlético-GO anunciou através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira, 21, que o técnico Jair Ventura deixou o comando da equipe.

A demissão aconteceu após a derrota na última quarta-feira, 19, diante do Criciúma, pelo placar de 2 a 1, dentro de casa, no Estádio Antônio Accioly. Com o resultado, o Dragão ocupa a 16ª posição na tabela de classificação, com nove pontos conquistados nas primeiras 10 rodadas.

"O Atlético agradece ao profissional e sua comissão técnica que durante 10 meses estiveram no clube e informa que vai em busca de um novo perfil profissional e de uma nova filosofia para o comando do time", disse o Atlético-GO em nota.

Jair Ventura chegou ao Atlético-GO em 2023, tendo participado da campanha que culminou com o acesso à Série A. Nesta temporada, ele ainda conquistou o título de campeão goiano.

Em suas redes sociais, o comandante de 45 anos confirmou o desligamento, demonstrou gratidão pelo período em que esteve no Dragão e enfatizou os feitos e títulos obtidos durante o respectivo período.

"Agradeço a oportunidade de estar à frente do clube por 50 jogos. Juntos, conquistamos, em 2023, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse ano, veio o título do Campeonato Goiano que resultou no Tri do Estadual inédito e também a quebra do recorde de vitórias consecutivas, que antes eram de 10 partidas. Com o empenho de todos, chegamos a 15 vitórias seguidas”, concluiu Jair Ventura.



Ao todo, o treinador comandou o Rubro-Negro goiano em 50 partidas. Neste período, foram 31 vitórias, sete empates e 12 derrotas, com um aproveitamento superior a 66% dos pontos disputados.