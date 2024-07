Dupla de Bahia e Vitória assume artilharia do Brasileirão

Futebol baiano aparece no topo da artilharia do Brasileirão - Foto: Divulgação | CBF

Após dez rodadas, o Campeonato Brasileiro tem dois jogadores no topo da artilharia, e ambos atuam no futebol baiano. Everaldo, do Bahia, e Willian Oliveira, do Vitória, balançaram as redes na última partida de suas equipes e chegaram a marca de cinco gols na competição.

Contra o Flamengo, Everaldo contou com assistência de Jean Lucas e marcou o gol de empate do Bahia, que terminou perdendo por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 20. O atacante até celebrou a artilharia do Brasileirão, mas contou que preferia trocar o gol pelos três pontos.

Everaldo em ação contra o Flamengo | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

"Fico feliz de ter feito o gol e ser um dos artilheiros do campeonato, mas também estou triste, porque se pudesse trocar, preferia sair daqui com os três pontos", disse Everaldo após a derrota.

Também na quinta, Willian Oliveira marcou duas vezes e contribuiu para o Vitória superar o Atlético-MG no Barradão. O volante, que até 2023 tinha apenas sete gols na carreira, já marcou seis vezes com a camisa do Rubro-Negro este ano, cinco delas no Brasileirão.

Willian Oliveira comemora gol sobre o Atlético-MG | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

“De verdade, nunca imaginei viver um momento desse, ser artilheiro da Série A, isso é muito especial. E nosso time hoje, vivendo o momento que está vivendo, ganhando de uma equipe tão grande como o Atlético, um jogo gigantesco, uma equipe muito qualificada, um time milionário”, declarou o jogador após a partida.

Na próxima rodada, o Bahia recebe o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, às 16h de domingo, 23. No mesmo dia, às 18h30, o Vitória vai até o interior de São Paulo encarar o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid. Os jogos são válidos pela 11ª rodada.