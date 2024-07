Ceni lamenta derrota no Maracanã e diz que Bahia teve "controle total"

Rogério Ceni lamentou o resultado negativo na partida contra o Flamengo - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Na noite desta quinta-feira, 20, o Bahia sofreu uma derrota dolorosa para o Flamengo por 2 a 1, com o gol decisivo sendo marcado no último lance do jogo. Após o jogo, o técnico Rógério Ceni lamentou a perda de um ponto valioso e falou sobre a falta de grandes chances criadas pela equipe, apesar do controle do jogo.

"Pelo volume de jogo que nós apresentamos, finalizamos pouco. Essa é a grande verdade. Se tem uma coisa que podemos dizer que faltou um pouco hoje, foi a inspiração no último terço do campo", declarou Ceni, visivelmente frustrado.

"É preciso que o controle do jogo seja compatível com o número de oportunidades criadas", ressaltou o comandante da equipe azul, vermelha e branca.

Leia mais:

>> Everaldo diz que resultado contra Flamengo saiu de descuido: "Futebol"

>> Caio Alexandre lamenta derrota e diz que Flamengo ficou contra parede

Apesar do resultado negativo, o técnico destacou o desempenho dominante do Bahia, algo raro contra o Flamengo no Maracanã. O Tricolor trocou 719 passes, contra 368 do rubro-negro. Além disso, terminou com 66% de posse de bola (que chegou a ser superior a 70%).

"Com ponta, sem ponta, como queiram. Não foi o Flamengo que nos deixou com a bola. Eles não conseguiram pegar na bola. Essa é a realidade. Foi um controle total do jogo".

"O resultado não reflete o que foi o jogo. Eu lamento sair daqui derrotado", concluiu o técnico tricolor.