Everaldo diz que resultado contra Flamengo saiu de descuido: "Futebol"

Everaldo marcou o gol solitário do Bahia na partida desta quinta-feira, 20 - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia saiu derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo, na noite desta quinta-feira, 20, no Maracanã, e caiu para a 5ª colocação da competição. Apesar do resultado negativo, o atacante Everaldo, autor do gol do Bahia, destacou a boa performance da equipe diante de um estádio lotado.

"O resultado não condiz com o que foi o jogo, mas futebol é assim. Eles foram mais efetivos do que a gente. Mantivemos o controle durante a maior parte do jogo, mas infelizmente por um descuido no primeiro tempo, sofremos o primeiro gol, e no último lance, tomamos um gol de bola parada", afirmou Everaldo.

Leia mais:

"Queríamos sair daqui com pelo menos um ponto", declara Caio Alexandre

O camisa 9, que celebrou seu gol, lamentou o resultado e enfatizou que trocaria a artilharia do Brasileirão pela vitória: "Fico feliz de ter feito o gol e ser um dos artilheiros do campeonato, mas também estou triste, porque se pudesse trocar, preferia sair daqui com os três pontos".