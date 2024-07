Caio Alexandre lamenta derrota e diz que Flamengo ficou contra parede

Caio Alexandre lamentou resultado da partida contra o Flamengo - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na noite desta quinta-feira, 20, o Flamengo garantiu uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Bahia no Maracanã. O gol decisivo veio nos acréscimos, coroando uma partida intensa e disputada. Após o apito final, o meio-campista Caio Alexandre, do Bahia, expressou sua frustração com o resultado.

"A gente fica chateado. Queríamos sair daqui com pelo menos um ponto. Fizemos um jogo que poderíamos ter ganhado. Mas agora é mudar a chave e pensar no Cruzeiro", disse Caio Alexandre.

O camisa 19 destacou a qualidade da atuação da equipe comandada por Rogério Ceni, reconhecendo a dificuldade de enfrentar o Flamengo no Maracanã. "Não é toda equipe que chega aqui no Maracanã, contra o Flamengo, e faz um grande jogo, como a gente fez. Também precisamos tirar as coisas boas. Nós botamos eles contra a parede em alguns momentos da partida. É tirar coisas boas de lição, mas não ficar satisfeito apenas com a partida boa que a gente fez, porque a gente queria ganhar o jogo", declarou.

Por fim, Caio Alexandre destacou que a equipe vai seguir pensando grande, buscando sempre se manter no topo da tabela.