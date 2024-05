Adversário do Vitória na 5ª rodada, São Paulo tem desfalque de volante | A TARDE

Adversário do Vitória na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não contará com a presença do jogador Pablo Maia. De acordo com o clube paulista, o volante sofreu uma lesão do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, o que deve deixá-lo afastado por oito semanas.

A notícia foi divulgada nesta segunda-feira, 29, antes da equipe comandada por Luis Zubeldía entrar em campo contra o Palmeiras. Assim, o jogador, que é escalado como titular, não pode somar minutos no Choque-Rei, que finalizou em 0x0.

Com a realização dos primeiros exames, Pablo terá o tempo de recuperação de, no mínimo, dois meses. De acordo com o tricolor paulista, o tratamento será conservador, mas a cirurgia não está descartada.

Na temporada, o volante atuou em 19 jogos, conseguindo nove vitórias e saindo derrotado em cinco oportunidades.

Vitória e São Paulo se enfrentam neste domingo,5, no Barradão, às 16h.