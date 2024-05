Vitória nunca perdeu para o Botafogo na Copa do Brasil; confira jogos | A TARDE

Desejando voltar a vencer em 2024, o Vitória enfrenta o Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, 2, no Estádio Nilton Santos. Contra o adversário, o Leão tem um retrospecto positivo na competição, já que nunca foi derrotado.

No total, as equipes se enfrentaram três vezes, com duas vitórias para a equipe rubro-negra e um empate. O último confronto ocorreu em 2012, quando o Leão eliminou o Glorioso com um empate em 1x1 e uma vitória por 2x1.

Antes disso, em 1997, o Vitória derrotou a equipe carioca na primeira fase da competição, com um resultado positivo de 3x0. Na ocasião, Gil Baiano (2x) e Agnaldo balançaram as redes.

Confira jogos:

Copa do Brasil 2013 - Vitória 2 x 1 Botafogo

Copa do Brasil 2013 - Botafogo 1 x 1 Vitória

Copa do Brasil 1997 - Botafogo 0 x 3 Vitória

Em todas as competições, o Leão da Barra segue em vantagem sobre o Botafogo. Com 45 jogos disputados, o Vitória conseguiu vencer 17 vezes, além de empatar 14. Assim, tendo um aproveitamento de 48,14%.

Ao todo, o Leão balançou as redes 66 vezes, tendo uma média de 1,47 gols por jogo. O Botafogo não fica muito atrás, já que marcou 60 vezes, com média de 1,33 gols.

Por outro lado, se for analisar os confrontos dos últimos 11 anos, entre Brasileirão e Série B, o Glorioso leva a melhor. Com 14 duelos, o Leão conseguiu vencer em apenas três deles, todos com um gol de diferença. No restante das partidas, o Botafogo venceu seis, também sendo acompanhado por cinco empates.

Fora de casa, como será o confronto desta quinta, o Leão venceu seis e empatou oito dos 21 confrontos, enquanto o Fogão saiu vencedor sete vezes.

Lei do ex?

Além de um adversário conhecido, o clube carioca irá encontrar um ex-atleta, o atacante Jaderson, que estava no alvirrubro até o início deste ano e foi anunciado pelo Vitória no dia 24 de abril. O jogador se tornou a contratação mais cara do Vitória no ano, custando R$ 5 milhões aos cofres do rubro-negro.

Durante a apresentação, o atacante prometeu marcar muitos gols e ajudar a equipe baiana a conquistar os seus objetivos no ano. Assim, dando esperanças sobre uma possível “lei do ex”, contra a equipe carioca.

"O torcedor pode ficar tranquilo porque eu vim para somar e fazer bastante gols para aproximar o Vitória de seu objetivo", disse Janderson.

O segundo duelo entre Vitória e Botafogo será no dia 21 de maio, no Barradão, às 19h. Em caso de duplo empate ou agregado igual, a classificação será definida nos pênaltis.