Vitória venceu Botafogo pela última vez em 2017 | A TARDE

Depois de um começo ruim no Brasileirão, o Vitória terá que virar a chave pensando na estreia na Copa do Brasil. Representando o campeão da Série B, o Rubro-Negro entra em campo já na terceira fase da competição nacional diante do Botafogo, em confronto que vale uma vaga nas oitavas de final do mata-mata.

O retrospecto dos confrontos contra o Botafogo é favorável ao Vitória. Em todas as competições, os times se enfrentaram 45 vezes, com 17 triunfos para o Rubro-Negro e 14 para os cariocas. Outros 14 empates também fazem parte do histórico de duelos entre os dois times.

Apesar dos números positivos para o Leão, o time vive uma seca de vitórias contra o Botafogo que já dura quatro jogos. O último resultado favorável aos baianos ocorreu no dia 1º de outubro de 2017, em jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Na ocasião, o Vitória venceu por 3 a 2.

Pelo Brasileirão de 2018, Botafogo e Vitória empataram por 1 a 1 no Rio de Janeiro e o Alvinegro venceu por 4 a 3 no Barradão. Em 2021, os times se enfrentaram pela Série B, com triunfo do Fogão por 1 a 0 em casa e empate por 0 a 0 em Salvador.

Em 1997, os times se enfrentaram pela primeira vez na história da Copa do Brasil. Na ocasião, o Vitória venceu fora de casa pelo placar de 3 a 0 e garantiu a vaga para as oitavas de final do torneio.

Vitória e Botafogo se enfrentaram novamente pela competição mata-mata em 2012 e o resultado também foi positivo para o Rubro-Negro. Depois de empatar em casa por 1 a 1, o Vitória chegou no Rio de Janeiro desacreditado, mas venceu por 2 a 1 de virada e ficou com a vaga para as quartas de final da competição, sendo eliminado em seguida para o finalista Coritiba.

Prontos para mais um episódio no retrospecto do confronto, Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira, 2, às 19h, no Nilton Santos. A volta está marcada para o dia 21 de maio, no Barradão.