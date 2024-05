Adversário do Vitória na Copa do Brasil, Botafogo tem meia internado | A TARDE

O volante Tchê Tchê, do Botafogo, foi internado com dores abdominais nesta segunda-feira, 29. Ele vai passar por uma bateria de exames para identificar o problema. Até o momento, o atleta não tem previsão de alta.

Com isso, o meio-campista não deve entrar em campo na partida entre Botafogo e Vitória. O jogo, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, será realizado nesta quinta-feira, 2, às 19h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

>> Vitória venceu Botafogo pela última vez em 2017

>> Vitória nunca perdeu para o Botafogo na Copa do Brasil; confira jogos

Mesmo começando no banco de reservas na maioria dos jogos, Tchê Tchê é uma das referências do elenco do Botafogo. Desde a chegada do técnico Artur Jorge, ele vem sendo utilizado frequentemente no segundo tempo das partidas.

Com 114 jogos com a camisa do Botafogo, Tchê Tchê já acumula história no clube. Um dos primeiros reforços da era John Textor, ele passou por diversos períodos na reconstrução do time, que brigou até as últimas rodadas pelo título do Brasileirão no ano passado.

"O atleta Tchê Tchê foi internado no dia de ontem para investigação de dor abdominal e realização de exames laboratoriais e de imagem. Ainda sem previsão de alta", publicou o Botafogo.