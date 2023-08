Advogada diz que Falcão encostou órgão genital no braço de funcionária

A advogada Pâmela Mendes, que representa a recepcionista do apart hotel em Santos, revelou que a prática de importunação sexual ocorreu por duas vezes em três dias. A primeira abordagem de Falcão, segundo a advogada, aconteceu na última quarta-feira (2) e, última nesta sexta-feira (4). Nas ocasiões, o ex-jogador e dirigente teria entrado em área restrita a funcionários para ter acesso à suposta vítima.

"Ela não consegue falar muito. Está abalada. Só teve coragem de fazer o Boletim de Ocorrência porque outras pessoas que viram afirmaram que, realmente, ele agiu com importunação. Não foi um descuido", disse a advogada ao G1.

Pâmela afirmou que a suposta vítima tem 26 anos e trabalha desde o início de 2023 no apart hotel, localizado no bairro Aparecida, em Santos, no litoral de São Paulo. A advogada afirmou que a cliente nunca teve contato íntimo com o ex-jogador além da rotina profissional no condomínio.



O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos. Por meio de nota, Falcão anunciou a própria demissão do Santos FC e negou ter cometido importunação sexual. Por meio das redes sociais, Falcão afirmou: "Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo", disse.