Santos anuncia saída de Falcão após denúncia de importunação sexual

Após denúncia por importunação sexual por uma recepcionista do condomínio residencial onde mora, na cidade de Santos, o ex-jogador e também ex-treinador do Bahia, Paulo Roberto Falcão, pediu para deixar o Santos nesta sexta-feira, 4.

Falcão atuava como coordenador de futebol da equipe paulista em meio a protestos da torcida pelo desempenho ruim da equipe na atual temporada. Ele foi contratado pelo Alvinegro praiano em novembro do ano passado, após um longo período fora do futebol, atuando como comentarista esportivo.

Paulo Roberto Falcão era o elo entre a comissão técnica e a diretoria santista. O ex-dirigente também fazia parte das negociações por reforços, mas sem entrar diretamente na questão financeira, tendo como foco a avaliação técnica.

Confira a nota emitida por Paulo Roberto Falcão:

Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu.