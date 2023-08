Afastado do PSG, Mbappé aparece em foto polêmica com Rodrygo, do Real

A novela envolvendo Kylian Mbappé e o Paris Saint-Germain, que parece estar longe de um desfecho definitivo, ganhou um novo capítulo neste sábado, 5. O atacante brasileiro do Real Madrid, Rodrygo, publicou nas redes sociais uma foto ao lado do francês, acompanhada de um emoji de "foguinho", que incendiou as redes sociais.

Mbappé permanece treinando separado do restante do elenco do PSG, mesmo após o retorno da pré-temporada na Ásia. Conforme relatos da emissora francesa RMC Sport, há a possibilidade de Mbappé não estar disponível para a estreia do PSG na temporada 2023/24, agendada para o próximo dia 12 de agosto contra o Lorient, na Ligue 1.

Segundo rumores, o PSG estaria convencido de que o jogador já tem um acordo com o Real Madrid para assinar um contrato no verão de 2024, com uma recompensa de 160 milhões de euros (aproximadamente R$ 833 milhões). No entanto, as regras estabelecidas pela Fifa para transferências determinam que o Real Madrid não pode fechar um acordo com Mbappé sem a permissão do PSG, seu clube atual.

Mbappé continua sob contrato com o PSG até 30 de junho do próximo ano, o que implica que qualquer acordo entre ele e outro clube deve contar com a aprovação do clube francês. Embora ele tivesse a opção de renovar seu contrato até 2025, o jogador não exerceu essa cláusula até o prazo estabelecido pelo PSG, que se encerrou na última segunda-feira. Como resultado, o PSG busca alternativas para transferir o jogador nesta janela de transferências internacionais, que fecha em 1º de setembro na França.

Apesar de todo esse imbróglio, Mbappé deixou clara a sua intenção de permanecer no PSG até o fim de seu contrato. O PSG pede 200 milhões de euros para negociá-lo e aceitou uma proposta de 300 milhões de euros (mais de R$ 1,5 bilhão) do Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas que foi recusada pelo atacante. Além disso, o "Telegraph" e o "Marca" relatam que outros interessados em Mbappé foram o Chelsea e o Barcelona.

Publicação feita pelo craque brasileiro causou polêmica nas redes | Foto: Reprodução | Redes Sociais