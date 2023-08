Al-Hilal e Neymar: mimos exclusivos e acordos milionários

Aos 32 anos, Neymar é a principal contratação do futebol saudita nesta janela de transferências, ao lado do francês Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro. Ambos se juntam ao principal astro, Cristiano Ronaldo, que chegou uma temporada antes. Mas para contar com o craque brasileiro, o Al-Hilal precisou atender algumas exigências.

Além do salário anual de 160 milhões de euros (cerca de R$ 861 milhões, na cotação atual), Neymar receberá cerca de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) por cada story ou postagem elogiosas nas redes sociais que promovam a Arábia Saudita, de acordo com o site francês Foot Mercato.

O atacante brasileiro ainda receberá 80 mil euros (R$430 mil) por cada vitória vestindo a camisa do Al-Hilal e poderá morar com a namorada no país, mesmo não sendo casado. Em sua casa, inclusive, Neymar pediu que a geladeira fosse preenchida o tempo todo com suco de açaí de sua marca favorita e bebidas de guaraná para seus amigos e familiares.

Ao trocar o PSG pelo Al-Hilal, Neymar se tornou o jogador que mais movimentou dinheiro em transferências no futebol. Desde que saiu do Santos para o Barcelona, o craque soma cerca de 400 milhões de euros em movimentações entre os clubes.