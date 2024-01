Alcaraz sofre mas vence Sonego e avança no Aberto da Austrália | A TARDE

O número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, precisou de três horas e meia de batalha para derrotar o italiano Lorenzo Sonego (46º) em quatro sets; 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 e 7-6 (7/3), nesta quinta-feira, 18, pela segunda rodada do Aberto da Austrália.

O espanhol vai enfrentar agora o chinês, convidado para o torneio, Juncheng Shang, que venceu o indiano Sumit Nagal, vindo do qualifying, com parciais de 2-6, 6-3, 7-5 e 6-4.

"Estou muito feliz com o meu desempenho de hoje", comemorou Alcaraz. "Embora tenha perdido o segundo set, acho que fiz uma boa partida".

"Acho que nós dois jogamos em alto nível, com muita intensidade. Demos show, fazendo bons pontos e alguns golpes certeiros também. Foi um grande jogo", analisou.

Na quadra da Rod Laver Arena nesta quinta-feira, exceto o terceiro set, o mais rápido, os outros três sets duraram cerca de uma hora. 'Carlitos' fechou a partida com 43 'winners' e 34 erros não forçados.

As estatísticas se invertem, de forma geral, no caso de Sonego.

Neste momento, o espanhol de 20 anos iguala o seu melhor resultado obtido em Melbourne. O tenista duas vezes campeão do Grand Slam (US Open 2022 e Wimbledon 2023), que se tornou o mais jovem número 1 do mundo na história em 2022, ficou de fora do Aberto da Austrália no ano passado devido a uma lesão muscular na perna direita.

Em 2021 ele foi eliminado na segunda rodada, e na terceira em 2022.