Alemão tricolor! Conheça gringo dançarino apaixonado pelo Bahia | A TARDE

Quem pensa que a torcida do Bahia está concentrada apenas no Brasil, está enganado, porque não é à toa que a torcida tricolor diz que “O Bahia é o mundo”. Provando isso, através de conteúdos bem-humorados e com muito 'pagodão' vestindo a camisa tricolor compartilhados nas redes sociais, um torcedor alemão demonstra seu amor e torcida pelo clube baiano.

Por isso, o MASSA! conversou com o gringo Pawel Lindo, que é sucesso em meio à torcida do Esquadrão. Criador de conteúdo e professor de alemão, o torcedor nasceu e vive a mais de 8395 km de distância de Salvador, em Dortmund, na Alemanha, e leva um pouco do Bahia em cada um dos 63 países que já visitou.

Viajante nato e conhecedor de diferentes culturas, Pawel tem um lugar favorito no mundo e um time do coração: a Bahia e o Bahia. “Gosto muito de viajar, é minha paixão. Mas, dos 63 países que já visitei, o Brasil e a Bahia estão no Top 1. [...] Na Alemanha a vida é um pouco ‘aborrecida’, então quando você tá sozinho tem algo que te faz falta: o Carnaval brasileiro, a energia da Bahia, as danças, o Bahia”, contou.

O gringo, que já visitava a capital baiana desde 2011 e marcou presença em vários Carnavais, passou a criar amor e admiração pelo clube baiano só em 2014, quando foi presenteado com uma camisa do Bahia, por uma ex-namorada. “Eu gostei tanto [da camisa], das cores, do escudo, das duas estrelas, assim como o Borussia Dortmund, o clube que eu torço na Alemanha. Gostei tanto, que comecei a me interessar pelo clube lá em 2014, e mais tarde, eu descobri que a torcida do Bahia é uma das fortes do Brasil, e fui me apaixonando pelo povo baiano e pela torcida do Bahia, que me abraçou muito”, explicou.

Torcedor do Dortmund na Alemanha, Pawel contou que, apesar de enxergar semelhanças entre as torcidas dos clubes alemão e baiano, a tricolor é mais potente. “Eu gosto do torcedor tricolor, gosto do estádio, e principalmente das músicas [da torcida]. É tudo muito forte, os cantos, a vibração da torcida. É até mais forte que a torcida do Borussia”, revelou.

Rivalidade Ba-Vi

Conhecido por criar conteúdos voltados ao Brasil, cultura baiana e especificamente ao Bahia, Pawel chegou a também fazer vídeos com a camisa do principal rival do Tricolor, o Vitória. No entanto, a iniciativa não pegou muito bem.

“Isso foi um grande erro, porque eu não sabia como funcionam as coisas no Brasil, e não tinha noção da rivalidade entre os times. Eu pensei em levar a paz, mas a galera não entendeu isso. Na época, eu perdi cerca de 3 mil seguidores no Instagram, e foi assim que percebi que aqui, essa rivalidade funciona de forma diferente. Mas voltei atrás, e mostrei que o Bahia foi o clube que me acolheu, que veio primeiro”, esclareceu.