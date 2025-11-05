Algoz do Brasil na Copa do Mundo detona atitudes de Vinicius Júnior

Vinicius Jr. é alvo de críticas duras de Henry e Bale - Foto: PAUL ELLIS / AFP

O nome de Vinicius Junior voltou à tona nas principais mesas redondas do futebol mundial, desta vez após a atuação apagada do brasileiro na derrota do Real Madrid por 1 a 0 diante do Liverpool, nesta terça-feira, 4, em duelo válido pela Champions League.

Durante participação na transmissão da CBS Sports, o francês Thierry Henry — algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2006 — e o galês Gareth Bale, ambos ex-jogadores e agora comentaristas, criticaram duramente o desempenho ofensivo do Real Madrid no confronto. Dois atletas, em especial, receberam análises mais severas: Vinicius Jr. e Mbappé.

Henry questionou as decisões de Vinicius durante a partida: “Vinicius recebeu a bola em um mano a mano após uma boa disputa nos primeiros cinco minutos contra Conor Bradley, e passou para o lateral-esquerdo para que ele recebesse novamente... e agora era um contra três. Então ele atacou sozinho contra os três, e eu pensei, espera aí, faça as contas. Você estava em um mano a mano, tente ver o que você pode fazer com isso. Por que você recua a bola para que ela volte para você e você possa jogar um contra três?”.

Eu simplesmente não entendo às vezes Thierry Henry - ex-jogador da França e comentarista

O francês também criticou o fato de Vinicius não ter pressionado Bradley nos primeiros minutos da partida. “Você tem uma oportunidade no início, por exemplo, Vinicius teve Conor Bradley sob controle nos primeiros cinco ou sete minutos, e então o deixou respirar. Por que deixá-lo respirar? Continue tentando até que ele leve um cartão amarelo e aí ele não consiga defender da mesma forma, mas isso não aconteceu", pontuou.

Já Gareth Bale considerou a atuação do brasileiro decepcionante: "Foi um pouco decepcionante que naquele último terço do campo realmente não tenha havido aquele tipo de qualidade que se espera dos jogadores do Real Madrid".

“Acho que foi aquela faísca de que Henry e eu estávamos falando, o fato de não termos visto Mbappé e Vinicius no último terço do campo fazerem um pouco de mágica e trazerem o Real Madrid de volta ao jogo", declarou o galês.