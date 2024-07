Alterações decisivas: Brasil com nova cara contra o Paraguai?

Brasil e Paraguai se enfrentam na noite desta sexta-feira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O desempenho abaixo da Seleção Brasileira na partida contra a Costa Rica, pela estreia da Copa América, pode fazer com que o técnico Dorival Júnior pense em alternativas para o time principal. Nesta sexta, 28, às 22h, a Canarinho enfrenta o Paraguai, pela 2ª rodada do Grupo D.

A priori, os 11 titulares não devem sofrer alterações em relação ao time que começou o duelo contra a Costa Rica. No entanto, durante os treinamentos, o comandante brasileiro chegou a experimentar as entradas do lateral-esquerdo Wendell e o atacante Savinho entre os atletas iniciais.

>> Brasil x Paraguai: Onde assistir e prováveis escalações

Wendell foi titular da Seleção nas partidas contra Inglaterra, Espanha e Estados Unidos e tem boas chances de recuperar a posição pelo bom entrosamento com Vini Jr. Já Savinho teve ótima participação nos amistosos contra México e Estados Unidos, e entrou bem diante dos costarriquenhos.



Caso decida por fazer as mudanças, a dupla de atletas entraria nas vagas de Guilherme Arana e Raphinha. O treinador definirá o time que começa a partida e comunicará aos jogadores em reunião horas antes do jogo.

A provável equipe titular para o duelo desta sexta-feira seria: Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Guilherme Arana (Wendell); Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha (Savinho), Rodrygo e Vini Jr.

Brasil e Paraguai se enfrentam na noite desta sexta-feira, 28, às 22h, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos.