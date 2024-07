Brasil x Paraguai: onde assistir e prováveis escalações

Titulares do Brasil na estreia - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira de futebol volta a entrar em campo nesta sexta-feira, 28, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa América. Anteriormente, o Brasil ficou no empate sem gols contra o Costa Rica, o que pressiona os comandados de Dorival Júnior a vencerem diante do Paraguai. A partida terá início às 22h (horário de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, com transmissão na Globo e no Sportv.

Pelo grupo D, a amarelinha está na 2ª colocação, com um ponto somado, atrás apenas da Colômbia, que venceu os paraguaios na estreia. Desta maneira, caso some um resultado positivo, a pentacampeã do mundo chega aos quatro pontos.

Para o duelo, o Brasil busca manter um tabu que já dura 16 anos, totalizando nove jogos sem perder para a Seleção do Paraguai. A última derrota aconteceu em 2008, pela Eliminatória da Copa do Mundo de 2010. Por outro lado, uma vitória encerra o jejum de cinco jogos sem vencer em competições oficiais, entre Eliminatória e a Copa América.

Para buscar os três pontos, o treinador da Seleção deve manter a mesma equipe da primeira rodada, apesar de ter experimentado jogadores como Wendel e Savinho nos treinos. Confira a provável escalação:

Brasil: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Junior.

Paraguai: Morínigo, Velázquez, Balbuena e Alderete, Villasanti e Cubas; Sosa, Bobadilla (Peralta ou Gamarra) e Enciso; Alex Arce.

Ficha técnica:

Brasil x Paraguai

Competição: Copa América

Horário: 22h

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas

Onde assistir: Globo e no Sportv