Alvo do Cruzeiro, Cássio busca rescisão contratual com o Corinthians | A TARDE

A passagem vencedora de Cássio pelo Corinthians está chegando ao fim. Nesta quarta-feira, 15, o goleiro conversou com o presidente do clube, Augusto Melo, e reforçou o desejo de vestir a camisa do Cruzeiro.

Ídolo do clube, Cássio recebeu uma proposta para se manter no Corinthians, mas as tratativas com o Timão não avançaram e as partes se encaminham para uma rescisão contratual.

Com proposta para atuar no Cruzeiro durante três anos, o goleiro quer liberação imediata por parte do Corinthians, no entanto, a janela de transferências está fechada e ele só poderia estrear pela Raposa em Julho. Uma nova conversa entre Cássio e Corinthians deve acontecer nesta tarde.

"Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando... Para mim está muito difícil também. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. O time leva gol e a culpa é do Cássio. Toma um gol de pênalti e a culpa é do Cássio", desabafou Cássio há três semanas.

Com 712 jogos, Cássio é o segundo atleta que mais defendeu o Corinthians na história. Ao longo da passagem pelo clube, ele conquistou quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma Libertadores (2012), um Mundial (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

