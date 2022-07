Amanda Nunes tenta recuperar título contra Julianna Peña no UFC 277

Foram mais de sete meses de espera para a baiana Amanda Nunes finalmente ter a oportunidade de defrontar Julianna Penã novamente pela recuperação do cinturão do peso-galo (até 61,2kg). No último embate entre elas, a norte-americana acabou levando a melhor, mas no evento deste sábado, 30, o UFC 277, às 23h (horário de Brasília), no American Airlines Center, no Texas, Estados Unidos, a Leoa quer reescrever a história e voltar ao topo da categoria.

"Honestamente, a forma como perdi, não pude aceitar. Então voltei para casa e tive que fazer isso tudo de novo. Fiz todos os ajustes e as mudanças que tinha que fazer. Quero meu cinturão de volta. É isso que eu amo fazer. E não posso me aposentar assim. Essa é minha principal razão", disse a baiana na coletiva antes da luta.

Acostumada a vencer, o golpe em dezembro de 2021 foi duro. Surpreendida no segundo round por Peña, Amanda desceu duas posições no ranking do UFC, saindo da primeira posição e ficando atrás da russa Valentina Schevchenko e da americana Rose Namajunas.

Mesmo com a amarga derrota, a Leoa vira a chave e garante que ainda lembra como é o gosto da vitória, e tem como objetivo avivar esse sentimento. "Peguei essa luta, quero estar lá 100% e fazer meu melhor. E ser campeã é muito bom, sei o que ela está sentindo agora. Eu ainda sou campeã, conheço esse sentimento. Então quero ser a campeã dupla de novo. Esse é meu grande objetivo".

Em seu cartel, a pojucana conta com incríveis 21 vitórias, sendo 13 nocautes, e 5 derrotas. Antes do revés para Peña, Amanda atravessa uma sequência imparável de sete anos sem saber o que era perder.

Já a atual campeã Julianna Peña teve uma carreira mais oscilante até o momento. Em 15 lutas, a americana venceu 11 vezes e teve 4 derrotas.

Pesagem

A encarada entre Amanda e Peña durante a pesagem revelou o clima de tensão entre as lutadoras. A baiana tratou de ignorar as provocações da norte-americana, que declarou "não ver um aura em Amanda", comparando-a a grande nomes das artes marciais.

"Honestamente, isso é estratégia. Ela faz o que quiser. Tenho que manter minha mentalidade. Isso é o que eu quero fazer, pegar meu cinturão de volta, então mantenho meu foco em pegar meu cinturão de volta", disse a Leoa.

Na pesagem, sem o direito à tolerância de uma libra (0,454kg) em seus pesos, Amanda Nunes bateu 61,2kg e Julianna Peña 61kg. A categoria peso-galo vai até 61,2kg.

O combate entre a baiana, natural de Pojuca, e Julianna Peña é a luta da noite do card principal do UFC 277. O brasileiro Alexandre Pantoja também entra no octógono para enfrentar o norte-americano Alex Perez.

Confira todas as lutas do UFC 277:

CARD PRINCIPAL:

Peso-galo (até 61,2kg): Julianna Peña (61kg) x Amanda Nunes (61,2kg)

Peso-mosca (até 56,7kg): Brandon Moreno (56,5kg) x Kai Kara-France (56,5kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Derrick Lewis (120kg) x Sergei Pavlovich (120kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Alexandre Pantoja (56,9kg) x Alex Perez (56,9kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Magomed Ankalaev (93,4kg) x Anthony Smith (93,4kg)

CARD PRELIMINAR:

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Alex Morono (77,6kg) x Matt Semelsberger (77,6kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Drew Dober (70,5kg) x Rafael Alves (70,5kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Don'Tale Mayes (115,7kg) x Hamdy Abdelwahab (120kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Drakkar Klose (70,5kg) x Rafa Garcia (70,3kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Michael Morales (77,3kg) x Adam Fugitt (77,6kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Joselyne Edwards (62,4kg)** x Ji Yeon Kim (61,2kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Nicolae Negumereanu (93kg) x Ihor Potieria (92,5kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Orion Cosce (78,2kg)** x Mike Mathetha (76,9kg)