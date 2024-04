Ameaça à família de meia argentino vira caso de polícia em Rosário | A TARDE

Após ameaça de morte recebida pela família do jogador Ángel Di María, a polícia argentina investiga a situação. Uma bolsa com um bilhete foi arremessada pela janela de um carro cinza, na porta do condomínio onde reside a família do meia-atacante, segundo o UOL.

Os familiares do meia vivem em Rosário, onde o atleta também tem uma casa. O objeto foi deixado no local na segunda-feira, 25. "Diga ao seu filho Ángel que não volte a Rosário ou nós estragamos tudo, matando um de seus familiares", relatou o bilhete.

Ángel foi revelado pelo Rosario Central, um dos principais times da cidade. O campeão do mundo, em 2022, já manifestou desejo de retornar ao seu clube de origem, porém, se diz preocupado com a falta de segurança.

"Seria um sonho poder voltar. Ultimamente tenho visto as coisas que estão acontecendo em Rosário e isso influencia muito. Tenho minha família e as coisas que estão acontecendo me afetam. Mas o desejo de voltar sempre existe", declarou em entrevista à ESPN Argentina.