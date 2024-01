Amistosos preparatórios para o Baianão movimentam o interior | A TARDE

No último sábado, 23, quase todas as equipes que vão disputar o Campeonato Baiano entraram em campo para disputar amistosos preparatórios. Apenas a dupla Ba-Vi, que ainda não se apresentou para a temporada 2024, não teve confronto agendado para este fim de semana que antecedeu os festejos natalinos.

Atlético de Alagoinhas e Jacuipense se enfrentariam na Arena Valfredão, em Ricahão do Jacuípe, mas um problema com o ônibus da equipe mandante ocasionou em atraso da delegação e o amistoso terminou cancelado. O Carcará divulgou nota informando que esperou o adversário por uma hora e meia.

Nas outras seis partidas envolvendo clubes do Campeonato Baiano, todas contra um adversário não-profissional, 100% de aproveitamento. Confira todos os resultados:

Bahia de Feira 3x0 Bahia (sub-20)

Barcelona de Ilhéus 5x1 Uruçuca

Itabuna 3x2 Itapitanga

Jacobina 2x0 Miguel Calmon

Jequié 3x1 Conquista FC (sub-20)

Juazeirense 2x0 Senhor do Bonfim

O Campeonato Baiano 2024 começa no dia 14 de janeiro com a partida entre Bahia de Feira e Jacobina, na Arena Cajueiro, às 16h. No mesmo dia, às 18h, o Itabuna recebe o Atlético de Alagoinhas. A rodada de estreia termina no dia 17 com três jogos: Barcelona e Juazeirense, em Ilhéus, Jacuipense e Vitória, em Riachão do Jacuípe, e Bahia e Jequié, em Salvador.