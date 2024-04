Antes da Série D, Jacuipense dispensa seis jogadores do elenco | A TARDE

Através de comunicado oficial divulgado na noite desta terça-feira, 26, o Jacuipense oficializou a rescisão de contrato do lateral-direito Van, Carlos, do zagueiro Vítor Salvador, do volante Lídio, dos meias Jerry e Douglas. O distrato ocorreu de forma amigável com os atletas.

"O Jacuipense expressa seu agradecimento pelos serviços prestados e deseja sucesso na trajetória de todos", publicou o Leão do Sisal.



Enquanto isso, o time comandado por Jonílson Veloso segue em preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D daqui a um mês, contra o Petrolina,-PE, no dia 28 ou 29 de abril.

O Jacuipense fez uma campanha péssima no Campeonato Baiano 2024. A equipe escapou do rebaixamento por apenas um ponto. O foco do time grená é o acesso à Série C do Brasileirão, competição essa que o Jacupa disputou nas temporadas de 2020 e 2021.