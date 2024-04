Após 20 dias, Jacuipense se reapresenta de olho na disputa da Série D | A TARDE

O elenco do Esporte Clube Jacuipense se reapresentou nesta segunda-feira, 25, após mais de 20 dias desde a disputa da última partida, contra o Bahia, no dia 3 de março, válida pela última rodada do Campeonato Baiano de 2024, com foco no início da preparação para o Campeonato Brasileiro Série D, competição que o Leão do Sisal irá fazer sua estreia daqui a um mês, no dia 28 ou 29 de abril, contra o Petrolina, de Pernambuco.

Após uma campanha desastrosa no Baianão 2024, escapando do rebaixamento por apenas um ponto, a equipe precisará virar a chave para buscar o tão sonhado acesso à Série C do Brasileirão, competição essa que o Jacuipense já disputou em duas ocasiões, nas edições de 2020 e 2021.