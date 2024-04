Fora do G4, Vitória precisa de combinação de resultados para avançar | A TARDE

Na reta final da primeira fase da Copa do Nordeste, o Vitória é o atual 5º colocado do Grupo A, com 11 pontos somados, após vencer o Fortaleza na Arena Castelão no último sábado, 23. Assim, chegará à última rodada fora do G-4. Por isso, precisará de uma combinação de resultados para avançar à segunda fase da competição, entre eles, torcer para o maior rival.

Atualmente, o Leão está atrás de Sport, com 14 pontos, CRB, Ceará e Botafogo-PB, todos com 12 pontos, um a mais que a equipe rubro-negra. Desta forma, precisará fazer a sua parte e torcer para os tropeços dos companheiros de grupo. Todos os jogos da última rodada acontecem de forma simultânea, na quarta-feira, 27, às 21h30.

Veja resultados necessários:

Em caso de vitória, o Leão precisará torcer para a derrota ou empate de CRB, Ceará e Botafogo. Desta forma, chegará aos 14 pontos, enquanto as outras equipes permanecem com 12 ou terminam com 13 pontos. Entretanto, para liderar o grupo, também torcerá para uma derrota do Sport, sabendo que também precisará tirar um saldo de três gols.

Se empatar, o resultado necessário será a derrota dos concorrentes. Com 2 gols de saldo, assim como Botafogo, Ceará e CRB, o Leão igualaria os pontos e teria vantagem no primeiro critério de desempate, que é o saldo. Porém, precisará torcer para os tropeços de Maranhão e River, que estão com 11 e 10 pontos, respectivamente. Neste desdobramento, o Vitória não alcança a 1ª colocação.

Leia mais:

Vitória pode não ter duas peças fundamentais para decisão no Nordestão

Condé exalta desempenho da equipe: “Resultado muito importante"

Ajudinha do rival?

Na 8ª rodada do Nordestão, o Bahia enfrentará o Botafogo, podendo ajudar o Vitória a garantir a classificação. Entretanto, com a melhor campanha da competição e com a vaga nas mãos, o Esquadrão deverá jogar com o time reserva, já pensando no clássico do fim de semana, que será válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano.

Jogos que importam:

O Vitória entra em campo contra o Treze, no Barradão, às 21h30 da quarta-feira, 27. Neste mesmo momento, o Ceará enfrenta o Itabaiana, na Arena Castelão, o Sport recebe o Juazeirense na Ilha do Retiro e o CRB joga contra o Altos no Estádio Rei Pelé. Caso empate, o Leão também deverá se preocupar com os resultados de Maranhão, que enfrenta o Fortaleza, e River, que recebe o ABC.