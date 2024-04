Vitória pode não ter duas peças fundamentais para decisão no Nordestão | A TARDE

Após vencer o Fortaleza na noite de sábado, 23, no Castelão, o Vitória pode ter problemas para escalar o time visando o jogo contra o Treze, na última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Rodrigo Andrade, que recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora do embate com a equipe paraibana nesta quarta-feira, 27, no Barradão. O zagueiro Camutanga, por outro lado, ainda passará por passará por reavaliação médica para saber a gravidade da lesão e se há condições de jogo.

O camisa 13 do Leão deixou o campo aos 25 minutos do segundo tempo, após reclamar de dores e pedir para ser substituído.

Já Rodrigo Andrade recebeu o terceiro cartão amarelo após uma falta aos 25 minutos do primeiro tempo e está automaticamente suspenso da partida final da primeira fase do Nordestão.

Diante do Treze, o Vitória poderá entrar em campo dependendo apenas de si mesmo para ser avançar de fase e chegar nas quartas de final da competição. O Rubro-Negro ainda pode ser líder do grupo a depender da combinação de resultados que venha a acontecer nesta 7ª e na 8ª rodada do Nordestão.